Roma, 21mila famiglie aiutate dalla Caritas: più italiani in difficoltà

Più di 21mila famiglie si sono rivolte l'anno scorso alla Caritas, in aumento gli italiani in difficoltà. Domani la colletta in tutte le chiese della diocesi di Roma per sostenere l'attività delle 52 opere-segno. Per l'occasione, l'organismo diocesano presenta il Rapporto con i numeri della solidarietà: nel corso del 2018, le richieste di aiuto sono state 65mila richieste di aiuto; per le famiglie bisognose sono stati erogati 385mila pasti, 210mila pernottamenti, 13mila prestazioni sanitarie, 52mila visite domiciliari a malati e anziani.

Un'opera che ha coinvolto 146 centri di ascolto nelle parrocchie di Roma, 4mila volontari, 7mila studenti delle scuole superiori. Aumentano i disagi legati alle solitudini, soprattutto degli anziani e delle famiglie mono-genitoriali. Particolarmente significative le esperienze delle parrocchie di Roma protagoniste dell'accoglienza di oltre 300 persone senza dimora o protetti internazionali. «Non si tratta di un bilancio sociale - spiega don Benoni Ambarus, direttore della Caritas - e nemmeno della fredda rappresentazione di un lavoro: con esso vogliamo invitare le comunità a promuovere iniziative sempre più coinvolgenti e innovative per incontrare i poveri».

«Aumenta il numero dei nuclei familiari con figli minori e adolescenti che vivono forti difficoltà legate al basso reddito e alla mancanza di lavoro - sottolinea don Ambarus - Il reddito di inclusione, nel quale molte famiglie hanno riposto qualche aspettativa, non sembra essere riuscito a fornire forme significative di supporto, sia per l'inadeguatezza degli importi sia per l'inesistenza di fatto dei progetti di inserimento sociale e/o lavorativo che pure sono previsti dalla misura». Tra le persone accolte dai Centri di ascolto diocesani, gli italiani sono il 51%, contro il 47% dello scorso anno. Di questi il 65% sono donne. Vive in affitto il 46% delle persone accolte, in dimore di fortuna il 3%, presso amici e parenti l'11%, in occupazione il 3,7%, in centri di accoglienza il 2,8%. L'8,4% ha casa di proprietà.

