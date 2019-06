Sorpreso con la marijuana nascosta sotto al divano

Era uscito dal carcere appena un mese fa e gli agenti del commissariato di Velletri lo hanno trovato con circa sei etti di marijuana nascosta nel divano.

A finire nuovamente in manette è stato un 24enne di origini polacche ma da anni residente nella città dei Castelli.

Il giovane è stato fermato per un controllo in Corso della Repubblica. Era alla guida di una Fiat Punto su cui viaggiavano anche altre due ragazzi e, durante la perquisizione del veicolo, gli uomini del vice questore Liliana Galiani hanno trovato circa 140 grammi di marijuana. Il 24enne non ha tardato ad assumersi ogni responsabilità scagionando i due che erano con lui.

La perquisizione si è estesa quindi alla sua abitazione: una casa in centro a Velletri. Gli agenti per perquisirla hanno chiesto l’intervento di una unità cinofila che in pochi minuti ha rinvenuto mezzo chilo della sostanza stupefacente occultata sotto al divano.

Un lavoro, quello del cane poliziotto, semplificato dal forte odore di marijuana che invadeva l’aria della casa. La droga era conservata all’interno di sette palline realizzate con la carta alluminata. Sequestrate complessivamente, quindi, 640 grammi di stupefacente e alcune centinaia di euro ritenute frutto dello spaccio mentre il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e, ieri mattina, il suo arresto è stato convalidato e sottoposto agli obblighi di firma.

