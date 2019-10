Sorgentone si costituisce: «Solo una lite» Ma la vittima lo accusa: «Mi ha accoltellato»

Si è presentato in serata alla polizia di Roma, con il suo avvocato, il musicista Antonio Sorgentone. Fuga finita, dopo un'aggressione tutta da ricostruire. «Non è più ricercato - dice la sorella manager Arianna - siamo molto arrabbiati e stupefatti, mio fratello non ha fatto nulla, è stata vittima di una provocazione». L'artista di Giulianova, secondo le prime indagini, nella notte tra martedì e mercoledì avrebbe ferito con un coltello il musicista Mirko Dettori, all'Ellington Club del Pigneto al culmine di una lite, pare legata a vecchi screzi. Sorgentone era al pianoforte per l'inaugurazione con tanti colleghi tra i quali Dettori.

Antonio Sorgentone, post su Fb dopo l'accoltellamento: «Non sto scappando». Ma la polizia lo cerca

IL POST

A fine serata i due avrebbero avuto una lite e Sorgentone avrebbe estratto dalla tasca un coltello a farfalla, colpendo Dettori al gluteo sinistro. Il vincitore di Italians got talent, quindi, si sarebbe allontanato dal locale. Nei giorni successivi il pianista, accusato di lesioni e denunciato da Dettori per l'aggressione, era irreperibile. Soltanto ieri, via Facebook, ha raccontato la sua versione: «È stata una semplice lite tra amici durata due minuti scarsi, che si è scatenata per futili motivi. Ci tengo a precisare che non c'è stata nessuna fuga, ma, come da prassi quando si scatena un parapiglia in un locale, ho ritenuto opportuno allontanarmi».

Ha anche aggiunto di aver «sentito Mirko per sincerarmi delle sue condizioni», e concludere che «consapevole di aver sbagliato», «la notizia è stata enormemente gonfiata dalle agenzie di stampa, tant'è che io e Mirko siamo rimasti amici».



Ultimo aggiornamento: 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA