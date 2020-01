Smog, stop ai veicoli più inquinanti anche lunedì e martedì

Ancora smog a Roma e prosegue la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche domani, lunedì 6 gennaio e martedì 7 gennaio. Il provvedimento stabilisce la limitazione per il giorno 6 gennaio dalle ore 7.30 alle ore 20.30 della circolazione veicolare nella Z.T.L. «Fascia Verde» di Roma per: ciclomotori e motoveicoli «pre-euro 1» ed «euro 1»; autoveicoli a benzina «pre-euro 1», «euro 1» ed «euro 2»; autoveicoli a gasolio «pre-euro 1», «euro 1» ed «euro 2». Inoltre, nella stessa giornata, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per: autoveicoli diesel «euro 3».



Nella giornata del 7 gennaio è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per: ciclomotori e motoveicoli «pre-euro 1» ed «euro 1»; autoveicoli a benzina «euro 2». Ed inoltre, dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per: autoveicoli diesel «euro 3». Restano in vigore le disposizioni stabilite con precedente ordinanza per la giornata di oggi. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.

