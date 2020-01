Roma, smog troppo alto: domani stop a tutti i diesel

Smog troppo alto. I livelli delle polveri sottili non tendono ad abbassarsi, il tasso di inquinamento resta elevato e domani, martedì 14 gennaio, a Roma si fermeranno tutti i veicoli diesel compresi gli Euro 6. Fonti accreditate del Campidoglio confermano la decisione paventata ieri sera su Facebook dalla sindaca Virginia Raggi. «A meno che nelle prossime ore non arrivi una perturbazione o un forte temporale, il blocco ci sarà, è inevitabile». Il Comune in queste ore sta attendendo l'ultimo monitoraggio dell'Arpa ma già intorno alle 13 la decisione sembrava essere stata già presa. Salvo retromarce dell'ultimo minuto, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ordinanza della sindaca.

«Allerta smog, diesel bloccati». Rischio stop per 700 mila auto

Lo stop - che riguarderà la sola giornata di domani -, interesserà all'incirca 700 mila veicoli nella Ztl-Fascia verde.

