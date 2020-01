Smog a Roma, stop alle auto inquinanti domani, domenica e lunedì

Contro lo smog nuovo stop ai veicoli più inquinanti nella Fascia Verde di Roma il 25, 26, e 27 gennaio. La decisione del Campidoglio è stata presa considerato il persistere di elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dal monitoraggio della rete urbana.

La limitazione della circolazione veicolare privata nelle giornate del 25 e 26 gennaio nella Z.T.L. Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30 riguarda ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Il 27 gennaio, invece, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare privata (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella Ztl Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2. Si evidenzia che l'ordinanza sindacale prevede misure di contenimento anche per gli impianti termici sull'intero territorio comunale, per le cui specifiche si rimanda alla consultazione dell'ordinanza stessa.

