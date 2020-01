Smog a Roma, oggi via libera anche ai diesel. Ma domenica tutti a piedi

Avanti, circolare: gli automobilisti di Roma oggi tornano alla normalità dopo 4 giorni di blocco a tutte le macchine diesel, vale a dire quasi 700mila veicoli tenuti fermi dal Campidoglio da martedì, perfino le Euro 6, il tutto per provare a far calare lo smog che invece, numeri alla mano, ha continuato a crescere. Ma la tregua per i romani dura solo 24 ore.

Domani, altro giorno, altro stop, stavolta formato ancora più maxi: nel senso che si dovranno fermare non solo le diesel, ma quasi tutte le automobili. Con pochissime eccezioni: i vigili urbani non multeranno solo le macchine a benzina Euro 6 (mentre resta l'interdizione per le diesel Euro 6), i mezzi elettrici o a metano, il Gpl e bifuel, le vetture col contrassegno per disabili, i veicoli del car sharing. Per i ciclomotori, sì solo a quelli a 4 tempi dall'Euro 2 in poi; per i motocicli a 4 tempi, invece il blocco non vale a partire dalla categoria Euro 3.

«SCEGLIETE I MEZZI PUBBLICI»

Il Campidoglio ha deciso di non prolungare lo stop alle auto diesel ieri sera, comunicandolo poco prima delle 19. Il motivo? «Le ultime previsioni fornite dall'Arpa sulla qualità dell'aria a Roma - dice la nota del Comune - indicano un progressivo miglioramento nelle prossime 72 ore». In realtà il fattore decisivo, come raccontano i tecnici che stanno seguendo l'operazione, è il meteo: «Dovrebbe piovere già dalle primissime ore del mattino», spiegavano ieri sera al dipartimento Ambiente. Per oggi, ai romani una determina del Campidoglio fornisce solo qualche consiglio già sfornato in passato: «Optare per il trasporto pubblico» e «tenere spento il motore se non necessario».

Ma come detto, per i cittadini, si tratta di un brusco stop & go: perché domani tornano i divieti con la domenica ecologica, già programmata da tempo. Spiegano sempre da Palazzo Senatorio che «la limitazione della circolazione» riguarderà «tutti i veicoli a motore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 all'interno della 'Fascia Verde''», cioè buona parte della città dentro al Raccordo anulare.

IL DISORIENTAMENTO

Inevitabile l'effetto spaesamento. «È evidente che tanti cittadini, già penalizzati in questi giorni, si sentano disorientati», attacca Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti. «La verità - prosegue Pica - è che non c'è una programmazione sulla mobilità a Roma e non sembra esserci raccordo tra i vari assessorati del Comune. La vicenda del diesel è l'ennesimo esempio, prima c'erano stati gli annunci contraddittori sull'orario allungato della Ztl». Per la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, il blocco di 4 giorni appena concluso ha rappresentato «un problema per tanti commercianti, non solo per le difficoltà logistiche, per la consegna dei prodotti o delle merci». Mediamente, calcola Fiepet-Confesercenti, «il fatturato è stato in calo del 10% che, per le nostre stime, significano almeno 10 milioni di euro di danni».

Si è fatta sentire in questi giorni anche la Cna di Roma, la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa: «Dai dati diffusi in questi giorni dall'Arpa Lazio che monitora la qualità dell'aria della città, risulta che la concentrazione di smog non è scesa. Un'ulteriore beffa - dice la Cna - visto che il danno economico di una decisione del genere è stato un sacrificio inutile che non ha portato benefici alla nostra città».

