Roma, con lo skateboard ai piedi dell'opera del Borromini: fermati e multati 16 ragazzi

Acrobazie sullo skateboard pericolose in piazza della Chiesa Nuova ai piedi dell'opera di Francesco Borromini. Pensavano di divertirsi senza conseguenze con i loro volteggi selvaggi in pieno centro, in una piazza monumentale. Invece per 16 ragazzi è scattata l'dentificazione dalla polizia locale di Roma Capitale.



L'area - un grande spazio pedonalizzato con panchine di pietra ai piedi delle architetture del Borromini - sembrava loro perfetta per le evoluzioni sulle tavole, ma sono "inciampati" nei vigili. A quanto pare la piazza non è nuova alle acrobazie degli skater: i vigili sono intervenuti infatti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, anche appostandosi in borghese per verificare i fatti. Questo fino al 'blitz' di ieri sera, quando sedici giovani sono stati identificati perché «intenti a eseguire salti e manovre nell'area, con il rischio di ferire i passanti e provocare danneggiamenti», proprio sotto gli occhi, in realtà non troppo severi, del monumento a Pietro Metastasio.

Nei prossimi giorni proseguiranno le verifiche su piazza della Chiesa Nuova, dove sorge l'Oratorio dei Filippini. Qui San Filippo Neri ammoniva bonariamente i ragazzi del Cinquecento col suo "state buoni se potete". Certo meno severo dei vigili, che - nuovo Regolamento di Polizia urbana alla mano - hanno elevato anche una decina di verbali. La caccia agli skater urbani avviene proprio nel giorno in cui la sindaca Virginia Raggi dà notizia dei lavori «ripresi a pieno ritmo» per realizzare il nuovo Skate Park di Ostia.

«Un progetto condiviso - afferma la prima cittadina - con il Coni e la Federazione italiana sport rotellistici». Lo Skate Park coprirà un'area di 1.600 metri quadrati e «ospiterà manifestazioni internazionali ma anche i tanti ragazzi che amano questo sport». Insomma, dal Campidoglio il messaggio è chiaro: per lo skateboard il posto giusto è vicino al mare, non nelle piazze storiche del centro.

