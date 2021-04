14 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Errori di sistema, difficoltà nel gestire gli appuntamenti e problemi nella prenotazione del vaccino. Il sito di Salute Lazio non funziona come dovrebbe per alcune persone. C'è chi non riesce a vedere un referto e chi attende molto tempo prima di poter accedere alla piattaforma e fissare un appuntamento per l'iniezione. «Per papà sono rimasto fino alle due di notte prima di riuscire a prenotare». Ma ci sono anche casi più gravi.

Vaccini Lazio, il sito per le prenotazioni va in tilt. Nuovi tagli sulla consegna delle dosi

La prenotazione fantasma

«Ho prenotato il vaccino a mia nonna, mio zio e ora a mio padre». Racconta Giacomo. «Quando tante persone sono dentro al sistema ci sono difficoltà». Per fissare il giorno della vaccinazione della nonna e dello zio Giacomo non incontra particolari problemi, ma quando è il turno del padre emergono le difficoltà. «Entro nel sistema, sceglo la fascia d'età, il centro vaccinale, il giorno, indico poi numero telefonico e mail e confermo. Dopo aver inserito tutti i dati e fissato l'appuntamento, a un certo punto il sito mi ha buttato fuori e non sono riuscito più a entrare. Ho iniziato a mezzanotte e dopo un'ora e mezza non mi ha fatto più entrare». Giacomo allora va nella sezione "gestione appuntamenti" per poter vedere il certificato, ma trova un blocco. «Lì si può disdire appuntamento o scaricare il certificato da presentare il giorno del vaccino. Bisogna inserire prima il codice fiscale e poi il numero richiesta. Ma questo non ce l'ho mai avuto, perché non ho mai prenotato». C'è però una speranza. «Ho inserito il numero di telefono e spero che mi contattino». Vani i tentativi di contattare qualcuno della Regione. «Ho provato a chiamare e scrivere a diverse mail sul sito della Regione (dell'ufficio relazioni con pubblico) ma nessuno ha mai risposto».

La risposta

Il sito di Salute Lazio ha battuto la concorrenza delle altre Regioni nella prenotazione dei vaccini, ma nell'ultima settimana ci sono stati alcuni disservizi. Dalla Regione fanno sapere che «non c'è nessun malfunzionamento» e che «la prenotazione si può fare scegliendo la prima data utile o per punti vaccinali, ovviamente quelli in cui c'è disponibilità». E ancora: «Le prenotazioni sono regolari, sia dall'app che da pc tutto funziona regolarmente».