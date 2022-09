Singita di Fregene vince l'oscar balneare: è il miglior Beach Bar del 2022

Singita Miracle Beach di Fregene vince il premio “Best Beach Bar 2022”

Annunciati i vincitori degli oscar delle spiagge italiane

La stagione estiva è giunta ormai al termine ed è il momento di eleggere le migliori strutture balneari d’Italia. A farlo come ogni anno è Mondo Balneare, portale di riferimento per il turismo in spiaggia, che da anni organizza il concorso “Best Beach”: si tratta degli oscar dei balneari, assegnati alle attività in riva al mare più innovative in termini di design, ristorazione e servizi.

In base al nuovo regolamento del concorso “Best Beach”, i giurati hanno esaminato solo le strutture che hanno ottenuto almeno mille voti da parte del pubblico in ognuna delle tre categorie, ovvero “Best Beach Bar” (per le spiagge più all’avanguardia in bar e ristorazione), “Best Beach Design” (per le strutture più innovative dal punto di vista dell’architettura) e “Best Italian Beach” (per gli stabilimenti che meglio esprimono il classico concetto di spiaggia all’italiana).

Per quanto riguarda il premio “Best Beach Bar“, regna incontrastato il dominio del Singita Miracle Beach di Fregene, che vince il suo ennesimo titolo in questa categoria.

Se fino all’anno scorso erano le decine di migliaia di voti da parte del pubblico a far andare in testa la nota struttura balneare di Fregene, anche per la giuria di esperti il Singita è in assoluto la migliore espressione di beach bar esistente in Italia, grazie all’elevata qualità delle sue proposte, alla mixology d’eccellenza sempre garantita, alle emozionanti feste serali e ad uno staff gentile ed accogliente.



Singita Miracle Beach trionfa quindi ancora una volta, e viene premiato come esempio di valore per il settore balneare.Del Singita si è sentito molto parlare quest’estate per la polemica dello scontrino, in occasione della quale è stata ricoperta dall’affetto del suo pubblico e di tanti proprietari di attività sia di Fregene che di tutta Italia, che hanno preso le difese su tutte le piattaforme online, offline e di persona.“Questo premio significa molto per noi e per i nostri ragazzi” commentano Marco Falsarella, Luca Iacoponi e Claudia Serafini, i 3 soci del Singita, e sulla polemica dello scontrino aggiungono “Chi ci conosce, sa. La notizia diffamatoria, infondata e gratuita apparsa qualche settimana fa, è stata l’occasione per ricevere decine di migliaia di messaggi di stima e solidarietà da parte della nostra nostra meravigliosa community e dei nostri colleghi ristoratori e imprenditori turistici. È stata una grandissima prova di affetto che ci ha emozionato. E questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e premia la dedizione, la competenza, la gentilezza e l’entusiasmo del nostro splendido staff . Sono loro il vero miracolo e la magia del Singita.”Best Beach 2022 ha visto la partecipazione di centinaia di stabilimenti balneari da tutta Italia, che dal 19 luglio al 28 agosto hanno potuto candidarsi sul sito bestbeach.it e che hanno raccolto oltre duecentomila voti complessivi da parte del pubblico.La premiazione del concorso si terrà il 13 ottobre alle 16.30 tramite una cerimonia speciale alla fiera Sun 2022 di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor, in programma dal 12 al 14 ottobre prossimi. I vincitori riceveranno come trofeo un pezzo unico realizzato dall’artista Piero Bussetti e le foto degli stabilimenti primi classificati saranno esposte come gigantografie in fiera.