Roma, omicidio Simonetta Cesaroni: nuova indagine sul giallo di via Poma dopo 32 anni. Verifiche sugli alibi

La Procura di Roma ha disposto nuove indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, il giallo di via Poma. Gli accertamenti si concentreranno sulla verifica di alcuni alibi. Questo l'obiettivo dell'indagine avviata da alcune settimane dalla procura di Roma in relazione all'omicidio di Simonetta Cesaroni, uccisa con 27 coltellate il 7 agosto del 1990 in via Poma a Roma.

Nell'ambito di questi nuovi accertamenti dei pm di piazzale Clodio sono state ascoltate alcune persone che sono entrate a vario titolo, nel corso degli anni, nell'inchiesta e tra queste anche uno dei personaggi principali, per verificare i loro alibi. Il nuovo procedimento avviato da qualche mese dopo una denuncia presentata dai familiari della ragazza. Il fascicolo in una prima fase è stato aperto come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato ma poi è stato incardinato per omicidio volontario contro ignoti.