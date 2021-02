Simonetta Caravita, una vita per la scuola: è scomparsa la preside delle "periferie romane"

Nelle sue lezione, alla gente, per strada ripeteva sempre che rendere «Forte l'apprendimento non significa solo fare entrare nelle scuole nuovi tipi di studenti, ma anche aprire quelle scuole e rendere fruibile quello che si fa, si produce». Se ne andata dopo una vita trascorsa per gli studenti Simonetta Caravita la preside di "periferia" che tanto ha dato ad almeno tre generazioni di ragazzi, aiutandoli anche a togliergli dalla strada. Per 25 anni dirigente della Luigi Di Liegro, scuola media statale di Casal Bruciato, la Caravita è venuta a mancare lunedì scorso 15 febbraio.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Scuola, caos iscrizioni: in sei classi su dieci quasi trenta studenti ROMA Acilia, 18 infetti in una scuola: «Sospetta variante... ROMA Scuola, effetto Covid sulle pagelle: voti più bassi per la Dad

La Preside Simonetta Caravita ci ha lasciati. Grazie per l’attenzione che hai sempre rivolto agli svantaggiati, ai... Pubblicato da Scuola Popolare di Musica del Tiburtino su Martedì 16 febbraio 2021

Acilia, 18 infetti in una scuola: «Sospetta variante inglese». D'Amato: l'allerta resta alta

«Grazie per l'attenzione che hai sempre rivolto agli svantaggiati, ai diversamente abili, agli ultimi che per te sono sempre venuti prima», scrive la scuola Popolare di Musica del Tiburtino, in un lungo ricordo affidato ai social e condiviso da decine e decine di persone. «Grazie per la tua generosità, l'intelligenza, per la forza e la sicurezza che trasmettevi in chi ti stava accanto, grazie per tutto quello che hai fatto per il quartiere e grazie per l'idea di una scuola inclusiva, aperta, integrata, solidale e giusta», si legge ancora nel post.

Scuola, caos iscrizioni: in sei classi su dieci quasi trenta studenti

Con un laurea in Chimica, dopo aver conosciuto la scuola come insegnante divenne dirigente e si trasformò in una guida e in un faro per tante famiglie e ragazzi disagiati fino a che nel 2014 non andò in pensione. Residente con la famiglia al Nuovo Salario ogni giorno viveva il Tiburtino con lo spirito di permettere a tutti di conoscere e frequentare la scuola. Nel suo percorso è stata anche coordinatrice del gruppo di lavoro sull'Educazione degli adulti per l'Ufficio regionale scolastico del Lazio. Per anni ha combattuto la lotta contro la povertà educativa ed ha lavorato per creare comunità educanti. «Oggi siamo tristi in tanti e tante - si legge sulla pagina Facebook del comitato di quartiere Casal Bruciato - docenti impegnati nelle aree più difficili, educatori delle associazioni, volontari, costruttori della pedagogia che ha testardamente continuano a guardare alle scuole per chi non va a scuola». I funerali saranno celebrati oggi - seguendo le disposizioni di contenimento imposte dal Covid-19 - al Tempesto Egizio del cimitero Verano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA