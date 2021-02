Entrare chirurgicamente nei territori, mettere insieme i problemi e trovare delle soluzioni. È su questa linea che si basa l’Osservatorio territoriale della sicurezza - una propagazione del più ampio Comitato provinciale - voluto dal Prefetto Matteo Piantedosi e partito ieri dal V Municipio (zona Tor Pignattara - Centocelle). Il Prefetto con il Questore e i comandanti provinciali di carabinieri e della guardia di finanza si sono ritrovati a Villa De Sanctis per fare il punto sulle “emergenze” di una porzione di Roma grande quanto una città di provincia. Nei prossimi giorni scatteranno le linee d’azione che si articoleranno con un controllo maggiore del territorio al fine di contrastare fenomeni preoccupanti per la cittadinanza: dalla microcriminalità allo spaccio dai furti alle occupazioni abusive. Alla scuola Pisacane, ad esempio, colpita da una serie di raid e furti, arriveranno dopo gli antifurti anche le videocamere ed è facile ipotizzare il replicarsi di moduli “ad alto impatto” già messi in campo a San Basilio. A breve un nuovo Osservatorio territoriale sarà svolto in VI Municipio.

