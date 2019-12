Roma: shopping con il “trucchetto” nelle boutique del Centro: arrestata coppia di ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino russo di 34 anni e una donna di 49 anni, entrambi nullafacenti e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina mentre uscivano da uno dei negozi del centro in cui avevano rubato merce. I due hanno approfittato dell’assalto ai negozi da parte di cittadini e turisti nel periodo dei saldi del black Friday, per entrare in azione con la loro borsa schermata e rubare nelle boutique del centro storico.La coppia verso le 17 è entrata all’interno di un esercizio commerciale di una nota griffe, proprio in piazza San Lorenzo in Lucina e dopo aver passeggiato al suo interno, ha rubato due borse del valore di 3.000 euro mettendole all’interno di una borsa schermata con fogli di alluminio allo scopo di eludere i sistemi antitaccheggio. I due sono stati però notati dagli addetti alla sicurezza del negozio che hanno subito avvertito i carabinieri. I militari hanno così atteso che i due uscissero dal punto vendita per bloccarli. Accompagnati alla vicina caserma i due sono stati arrestati e trattenuti in attesa del rito direttissimo. La borsa schermata è stata sequestrata e la merce restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.