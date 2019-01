Roma, nuovo sgombero a Tor Cervara: blitz in palazzo occupato in via Tallone

Le operazioni di sgombero interessano gli immobili di via Tallone 40, 50, 60, 70 e di via Raffaele Costi 57/61. Lo sgombero è successivo alla denuncia presentata dai proprietari degli stabili, e occupazione abusiva da parte di un notevole numero di persone che stava progressivamente aumentando di giorno in giorno. Al momento una quarantina di persone sono state accompagnate dalla polizia di Stato presso l'ufficio immigrazione di via Patini per le procedure d'identificazione.

È in corso lodell'immobile occupato in via Cesare Tallone, in zona, a. Sul posto la polizia. Al momento nessuna criticità nell'intervento delle forze dell'ordine. L'immobile di via Tallone si trova non lontano da quello di via Raffaele Costi, sgomberato il 7 settembre scorso e che rappresentò il primo sgombero nella Capitale dopo la circolare del Viminale alle prefetture contro le occupazioni abusive.