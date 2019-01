Roma, sgomberati due palazzi a Tor Cervara: decreto di espulsione per 10 occupanti

Sono terminati ieri in serata gli accertamenti sulle 36 persone, 34 straniere e 2 italiane, sgomberate in mattinata dagli stabili di via Raffaele Costi (20 persone) e di via Cesare Tallone (16 persone) ed accompagnate presso l’ufficio immigrazione per il controllo della loro posizione sul territorio nazionale.

Tutti sono stati indagati per il reato di invasione di terreni o edifici; all’esito degli accertamenti, 20 cittadini extracomunitari sono stati rilasciati perché regolari sul territorio nazionale mentre 10 sono stati rilasciati e muniti di decreto di espulsione, uno dei quali deferito inoltre all’autorità giudiziaria in quanto non aveva ottemperato all’ordine del Questore. Un cittadino comunitario è stato tratto in arresto poiché colpito da ordine di esecuzione emesso dall’autorità giudiziaria per espiare 6 mesi di reclusione, mentre per i restanti 5 stranieri comunitari è stato disposto decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza.

