È in corso lo sgombero dell'ex Mira Lanza, in zona Marconi. Sul posto polizia e polizia locale. Lo stabile, una ex fabbrica, era occupato da tempo. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, le operazioni al momento si stanno svolgendo senza criticità.

Roma, pronta la nuova lista degli sgomberi: «Sei edifici da liberare nel 2019»



© RIPRODUZIONE RISERVATA