Vittorio Sgarbi domenica a Cerveteri contro il razzismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce l’attesa a Cerveteri per l’arrivo di Vittorio Sgarbi. Il deputato e critico d’arte sarà l’ospite di spicco del Festival contro il razzismo, organizzato dall’amministrazione comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’attuale tematica dell’integrazione e dell’accoglienza dei profughi. Sgarbi parteciperà alla tavola rotonda in programma domenica 27 gennaio, dalle ore 10, nei locali di sala Ruspoli in piazza Santa Maria. Al dibattito parteciperanno il sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini, e quello di Castel Volturno, Dimitri Russo, amministratori di città dove il fenomeno dell’integrazione vive momenti di forte fermento. A moderare i lavori sarà il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che ha fortemente voluto la realizzazione del Festival contro il razzismo in concomitanza del Giorno della Memoria. «La tavola rotonda alla presenza dell’onorevole Sgarbi - spiega Pascucci - sarà un momento di forte dibattito sul tema sociale dell’accoglienza, metteremo a confronto opinioni divergenti per avere una completa panoramica politica e istituzionale della situazione. Conosceremo l’esperienza di Castelnuovo di Porto, sede di un centro di prima accoglienza con mille migranti che in questi giorni è stato chiuso, e quella di Castel Volturno, città con un numero di migranti irregolari superiore agli abitanti. Siamo certi che la presenza dell’onorevole Sgarbi, noto per esprimere in modo diretto le proprie idee, calamiterà la giusta attenzione su un evento di stretta attualità».