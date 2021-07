Sabato 17 Luglio 2021, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 07:58

Oltre cento famiglie del quartiere di Settecamini, a Roma Est, sono pronte a partecipare a una class action contro Ama visti gli enormi disservizi vissuti per la mancata raccolta dei rifiuti. «Abbiamo già presentato un esposto indirizzato alla Asl, al Prefetto, al IV Municipio e all'Arpa per denunciare il grave rischio sanitario presente nel nostro quartiere causato dalla presenza di montagne di sacchetti in strada e nei condomini» spiega Michela Esposito, presidente del comitato Settecamini e Dintorni.

Rifiuti, la rivolta di Settecamini



E racconta: «La plastica in alcuni condomini non viene portata via da settimane, abbiamo un muro di rifiuti nelle zone condominiali di via Abate di Tivoli, via Casalbianco e via di Settecamini». Nell'esposto si legge che «la salute pubblica è un diritto di ogni cittadino» ma nel quartiere si registrano pesanti problemi igienici per la presenza di sacchetti ammassati sulle strade. «Per non parlare poi - aggiunge Esposito - dei cattivi odori e degli animali che immancabilmente vengono avvistati vicino ai cumuli di immondizia». Esposito ha chiesto alla Asl del territorio di fare un sopralluogo.

L'URGENZA

«Vorremmo che fosse decretato lo stato di emergenza - dice - le condizioni igieniche sono davvero disastrose purtroppo». Nel quartiere del IV Municipio (distretto dove nel 2020 il presidente è stato sfiduciato) c'è la raccolta porta a porta. «Un vero flop - aggiunge Esposito - vogliamo i cassonetti visto che non raccolgono i rifiuti». Ma in cosa consiste la class action? «Stiamo raccogliendo la documentazione, abbiamo fatto un accesso agli atti al Comune per vedere quali turni di raccolta Ama sta realmente effettuando - aggiunge il comitato - poi chiederemo il risarcimento di parte della seconda rata della Tari visto che la prima è già arrivata». Fondamentale, poi, sarà il sopralluogo della Asl che il comitato di quartiere ha chiesto con urgenza.