Roma, paura nella notte: sette auto in fiamme a piazzale degli Eroi

Una lungo colonna di fumo nero e una serie di boati nel cuore della notte. Così sette auto sono state distrutte dalle fiamme nella zona di piazzale degli Eroi. L'incendio, divampato intorno all'1.40, ha coinvolto cinque auto parcheggiate in via Tommaso Campanella e altre due in via Luigi Rizzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Trionfale che hanno avviato le indagini per accertare l'origine del rogo.