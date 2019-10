Servizio Civile nella Grande Casa di Peter Pan: via alla selezione per quattro giovani volontari. C'è tempo fino al 10 ottobre

Dedicare il proprio tempo a persone speciali, ai bambini prigionieri di cure che li fanno sentire diversi, bloccati da flebo, lontani da giochi e compagni di classe. Ecco cosa sarà dedicare tempo nella Grande Casa di Peter Pan, al Gianicolo. E sarà possibile svolgendo il servizio civile. La selezione è aperta per quattro giovani: c'è tempo fino al 10 ottobre per presentare la domanda, e deve essere presentata esclusivamente on line, a questo indirizzo ( https://www.peterpanonlus.it/servizio-civile-peter-pan-2019-2020). Il nuovo bando è già online per il Servizio Civile e mettere un anno al servizio dei bambini malati di cancro ospiti della Casa. Il progetto quest'anno si chiama "Peter Pan, l'isola dell'accoglienza... che c'è". Peter Pan per i progetti di Servizio Civile si avvale della collaborazione di Spes-Centro per il volontariato del Lazio. Questi i requisiti richiesti: avere tra i 18 e i 28 anni non superati, essere cittadino italiano, ma anche degli altri Paesi europei e cittadino con comunitario regolarmente soggiornante. Importante che il giovane non abbia riportato condanne anche non definitive per delitti legati ad armi e criminalità organizzata o superiori a un anno per delitti non colposi.

Ultimo aggiornamento: 19:37

