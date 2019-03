Aveva trasformato la camera da letto in serra di marijuana: arrestato 30enne romeno

Aveva trasformato la camera da letto in una serra di marijuana e teneva a casa addirittura un manuale con le linee guida alla coltivazione delle piante. E' finito in manette un romeno di 30 anni, residente a a Roma, preso dai carabinieri della stazione Roma Parioli con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'uomo è stato fermato dai carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in largo Guido Mazzoni. I militari si sono insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e hanno approfondito l'accertamento. La perquisizione del veicolo ha permesso di scovare, dietro il vano dell'autoradio, cinque involucri in cellophane, contenenti marijuana, del peso complessivo di 20 grammi. © RIPRODUZIONE RISERVATA