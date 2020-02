Sequestrata l'area di Falcognana

Scatta il sequestro dell'area di Falcognana. I vigili stamattina hanno apposto i sigili su una zona ampia 5000 mila metri quadrati. Il sequestro scatta a causa del vasto incendio che ha interessato la cartiera di via della Falcognana. Dopo gli accadimenti verificatisi nei giorni scorsi, durante i quali numerose pattuglie sono intervenute per delimitare l'area, oltreché per fornire ausilio ai Vigili del Fuoco e agli abitanti della zona, personale specializzato in materia di reati ambientali del IX Gruppo Eur e del Comando Generale della Polizia Locale ha avviato le indagini per risalire alle responsabilità di quanto accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA