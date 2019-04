Roma, senza patente al volante di un car sharing non si ferma all'alt, arrestata

Hanno notato il posto di controllo dei carabinieri e all’alt, invece di fermarsi, hanno ingranato la marcia tentando la fuga. E’ accaduto, la scorsa notte, in via Prenestina: dopo un inseguimento tra auto e traffico i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina sono stati arrestati una 24enne originaria di Napoli e un 25enne della Repubblica Centroafricana, entrambi domiciliati a Roma e già noti alle forze dell’ordine. Impegnati in un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt ai due che viaggiavano a bordo di un’auto di un’azienda di “car sharing” della Capitale, ma la loro richiesta è stata ignorata e il veicolo ha accelerato e proseguito la marcia. Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Latisana, dove i fuggitivi, a causa di una brusca e pericolosa manovra, si sono scontrati con un’autovettura parcheggiata sulla strada. La coppia non ha riportato ferite e, dopo essere stati ammanettati, i Carabinieri hanno scoperto che la fuga è scattata perché la 24enne guidava senza patente. La coppia è agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa di rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA