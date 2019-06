Roma, senatrice M5S scippata a Trastevere all'uscita dal ristorante: era con il ministro Grillo

Stava uscendo dal ristorante Insalata ricca di via dei Genovesi, nel cuore di Trastevere, in compagnia della ministro Giulia Grillo, quando due uomini a bordo di uno scooter e con i caschi integrali indosso le hanno strappato via la borsa con dentro soldi, effetti personali e il cellulare. Vittima del borseggio è la senatrice M5S Nunzia Catalfo, 56 anni, catanese e presidente della commissione Lavoro a Palazzo Madama, l'ideatrice del reddito di cittadinanza. «Tutto mi sarei aspettata tranne che si potesse essere scippati in un posto tanto centrale e frequentato come Trastevere», dice l'onorevole ancora sotto choc.

«Avevamo appena lasciato il locale - racconta - stavamo camminando e in strada non c'era nessuno, ma quei due sono sbucati all'improvviso così velocemente da dietro. Avevo la borsa a tracolla e la tenevo stretta. Poi ho sentito tirare, erano dietro, e mi hanno scippata». Il fattaccio è avvenuto intorno alle 23 di mercoledì. Sull'episodio indaga la polizia a cui è stata presentata denuncia. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze e le immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private per risalire agli autori. Il sospetto è che possa trattarsi di due ladri appartenenti a una batteria che di solito scorrazza lungo la direttrice di viale Trastevere, Porta Portese, piazza Belli e l'Ostiense. Specialisti del borseggio che fanno avanti e indietro dalle patrie galere. L'ultimo segnale lasciato dal cellulare risulta in un casolare abbandonato a Testaccio.



