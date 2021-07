Vaccini Lazio, seconda dose anche per chi è in vacanza: come prenotare

Martedì 20 Luglio 2021, 11:54

Il contributo del Lazio alla campagna vaccinale italiana va oltre i confini territoriali. Perché dalle 18 di ieri, lunedì 19 luglio, chi ha effettuato la prima dose in una delle altre 19 regioni d'Italia può inoltrare richiesta sul sito della prenotazione dei vaccini Salute Lazio per ricevere la seconda dose di Pfizer, Moderna o Astrazeneca nel territorio guidato dall'amministrazione di Nicola Zingaretti.

Seconda dose nel Lazio per chi è in vacanza, come fare

La richiesta per ricevere la seconda dose nel Lazio va inviata sul sito Salute Lazio. Si clicca sull'apposita finestra, dove poi andranno inseriti i dati: il numero del codice fiscale e le ultime 13 cifre del numero di identificazione della tessera sanitaria, che si trovano nell'ultima riga sul retro della scheda. Il second step è compilare il modulo di adesione.

Chi può inviare la richiesta

Possono inoltrare la richiesta tutti coloro che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose all'estero o in un'altra regione italiana, possono compilare il modulo di adesione per ricevere nel Lazio la seconda dose della vaccinazione anti COVID-19. L’accesso al modulo di richiesta è esteso anche alle persone non residenti o non assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio. La richiesta sarà poi trasferita alle Aziende Sanitarie per la presa in carico.