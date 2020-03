Roma, scuole: sostegno a domicilio e corsi online per gli atenei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula diventa virtuale e il docente sale sulla webcattedra. Da domani a Roma tutti a lezione davanti al pc: gli atenei capitolini sono pronti al lancio e intanto anche i bambini delle scuole avranno il sostegno a casa. Dopo i primi due giorni di assestamento, a seguito delle indicazioni sulla sospensione della didattica fino al 15 marzo, gli istituti e le università romani mettono in campo gli strumenti che hanno, per portare avanti la didattica. Due giorni di corsa contro il tempo, di fatto, perché la didattica a distanza a Roma, fino a 48 ore fa, praticamente non esisteva o quasi. Le scuole hanno dovuto allestire piattaforme che non avevano o potenziare quelle di cui già disponevano ma venivano utilizzate solo da pochi docenti. Ora invece bisogna andare a regime.Anche nelle università dove gli esami si svolgono con maggiore frequenza rispetto alle sucole. Alla Sapienza, ad esempio, esiste da tempo un canale di e-learning, ma per i corsi sospesi dall’allerta coronovirus bisognerà provvedere con altri strumenti: le lezioni sospese potranno infatti essere recuperate in due modi diversi: sono previsti sia il prolungamento della durata del corso, al momento in cui l’allerta sarà rientrata, sia l’utilizzo delle modalità telematiche. Il Dipartimento Coris, per la comunicazione e la ricerca sociale, sta attivando la didattica online per partire già domani e per questo ha chiamato a raccolta tutti gli studenti interessati perché devono iscriversi ai corsi frequentati, inviare la mail personale e entrare così a far parte della webcattedra.Gli unici corsi esclusi dalla sospensione sono quelli si post universitari delle professioni sanitarie e quelli di formazione specialistica, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e il tirocinio abilitante per gli studenti di Medicina e chirurgia. E lo faranno con le dovute misure di sicurezza. Lo stesso vale all’Università di Tor Vergata, che dispone proprio come la Sapienza di un policlinico universitario.A Tor Vergata tutti gli altri corsi sono stati sospesi in presenza ma andranno avanti online, gli esami e le discussioni delle tesi di laurea invece proseguono in presenza: per le prove scritte dovrà essere assicurato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, quindi è possibile che vengano usate più aule, mentre agli orali i calendari saranno accettati massimo tre candidati presenti contestualmente. Per la discussione della tesi di laurea, gli studenti potranno avere non più di due accompagnatori.All’Università di Roma Tre è stata costituita, su decisione del Rettore Luca Pietromarchi, una commissione ad hoc per affrontare l’emergenza e trovare le soluzioni alle eventuali criticità che potrebbero presentarsi. E così da domani si parte: tutti i dipartimenti potranno avviare corsi di didattica online attraverso la piattaforma moodle. Nel caso in cui i docenti lo ritenessero opportuno, potranno segnalare agli studenti una bibliografia aggiuntiva che poi andrà a fra parte del programma d’esame.Per le scuole romane si aggiunge invece un nuovo tassello: la didattica a distanza, infatti, potrebbe creare non pochi problemi ai ragazzi che in classe hanno al loro fianco una persona che li aiuta e li sostiene durante la lezione. A casa come faranno? Il Campidoglio ha deciso di convertire le ore di assistenza scolastica erogata dagli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione in interventi da effettuarsi a domicilio. Non si tratta del docente di sostegno ma di figure professionali, inviate dal Comune, per collaborare con la scuola, in questo casa saranno presenti in casa, vicino al ragazzo che studia online: i servizi, come comunicato dall’assessore alla scuola Veronica Mammì, potranno essere organizzati dai Municipi in accordo con le famiglie dei bambini con disabilità, garantendo il numero di ore già assegnate a ciascuno studente.