Scuola, classi semivuote, controlli dei Green Pass e mascherine Ffp2: così si riparte oggi

Nuove regole anti contagio nelle scuole e tablet aggiornati per il super Green pass. La campanella negli istituti romani è suonata questa mattina con l’incognita della variante Omicron. Che intanto ha spostato in avanti il ritorno in classe: il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti il 5 gennaio ha infatti firmato l’ordinanza che ha ufficializzato il riavvio della suola dopo le vacanze di Natale dal 7 al 10 gennaio. Una misura necessaria per guadagnare tempo e consentire di organizzare e potenziare il piano di tracciamento per gli studenti. Allo stesso tempo, ai dirigenti di provvedere al reclutamento dei supplenti per sostituire i prof contagiati dal Covid, in isolamento domiciliare o sospesi dal servizio perché non vaccinati.

Intanto da questa mattina sono ripresi i controlli su tutto il personale scolastico con controlli “uno a uno” del Green pass all’ingresso. Il contagio Secondo quanto raccolto da Assopresidi al 7 gennaio erano già 10mila gli studenti contagiati o in isolamento causa Covid. Numeri che nel corso della giornata sono destinati a salire. Lo stesso per i prof perché ai sospesi dal servizio con il primo giro di boa del Green pass, si aggiungono gli assenti di questa mattina. Defezioni dell’ultimo minuto che stanno costringendo i dirigenti a riorganizzare classi e ore di lezione.

Le nuove regole

Intanto le nuove regole anti contagio: nella scuola dell’infanzia i prof dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classi delle primarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. L’ultimo decreto introduce poi nuove regole per la gestione delle quarantene: alla materna, in presenza di un positivo in classe, scatta la sospensione delle attività per 10 giorni mentre alle elementari con un solo caso si applica la sorveglianza. Quest’ultima prevede un tampone al primo e al quinto giorno dalla scoperta del caso, e con due si va in dad per 10 giorni. Per medie e superiori la norma prevede invece tre diversi step: con un caso di positività si continua ad andare a scuola in presenza e si applica l’autosorveglianza e l’obbligo di mascherine Ffp2. Con due casi chi è vaccinato con il booster o guarito da meno di 4 mesi resta in classe, i non vaccinati e i vaccinati e guariti da più di 120 giorni vanno invece in dad. Con 3 positivi, tutta la classe resta a casa e segue le lezioni da remoto per un tempo massimo di 10 giorni.