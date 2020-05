Scuola Lazio, Zingaretti: «A settembre test sierologici per il personale scolastico»

Alla vigilia della chiusura delle scuole, nella forma della didattica a distanza con cui i ragazzi e i docenti si “incontrano” da mesi, e proprio mentre i genitori e i prof si interrogano su come ripartire, il presidente della Regione Lazio, lancia una proposta: «Sarebbe importante rientrare a settembre nelle scuole in sicurezza, quindi con test di Stato a tutto il personale docente e amministrativo delle scuole italiane per garantire sicurezza. Noi nel Lazio ne faremo 300mila a partire dalla Sanità a prezzi calmierati».

Così il leader del Pd e Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Test sierologici gratuiti «almeno per alcune fasce è assolutamente giusto. È importante che il governo definisca un prezzo medio di riferimento. Noi nel Lazio lo abbiamo fatto a 15,70, per evitare speculazioni, e li faremo a prezzo calmierato».

Azzolina sotto scorta da lunedì dopo le minacce sui social. Di Maio: «Inaccettabile, politica abbassi i toni»

Scuola, stop ai voti: alle elementari tornano i giudizi. Concorso precari, c'è l'intesa: ecco come sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA