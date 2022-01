Roma, Costarelli: «Facciamo test nelle scuole: stimiamo 15 positivi per istituto»

Le scuole chiuse fino al 10 gennaio? Un piccolo respiro per Cristina Costarelli, Associazione nazionale presidi del Lazio per cui i test da somministrare agli studenti andrebbero eseguiti a scuola e non nei centri drive in. La preside del liceo Newton fa una stima: ci sarebbero 15 positivi in media per scuola, senza contare gli asintomatici.

«La decisione del Lazio di posticipare al 10 gennaio il rientro è sicuramente positiva ma molte scuole della Regione avevano già spostato l'apertura al 10 gennaio. Di fatto ne avranno beneficio alcuni istituti superiori ma non la maggioranza delle scuole. E comunque spostare va bene, ma se si affrontano i problemi: screening, tracciamento, quarantene, assenze. Altrimenti è solo un piccolo respiro che non ci risolve la vita», dice all'Adnkronos Costarelli. Critica la posizione della presidente dei presidi del Lazio riguardo a quanto annunciato dalla Regione rispetto al contact tracing attraverso i drive in: «apprezziamo la buona volontà - afferma - ma non è uno strumento soddisfacente e sufficiente. In una città estesa come Roma, il metodo drive in non funziona. Impensabile illudersi che migliaia di studenti si spostino tra i drive in da Fiumicino a Tor di Quinto, con previsioni di ore di fila per fare un tampone. Non lo faranno mai. Non ha funzionato a settembre, non può funzionare adesso. Lo screening capillare è possibile solo a scuola. Le Asl vengano negli istituti scolastici ed a tappeto facciano il tampone a tutti. I drive in non garantiscono nulla».

Costarelli, alla luce del veloce aumento dei contagi nella popolazione scolastica, afferma: «La Regione si faccia carico della situazione. Al liceo Newton avevo uno studente positivo prima delle vacanze. Oggi ho saputo di 43 alunni positivi, a cui si aggiungono gli asintomatici che non sanno di esserlo e che presumibilmente torneranno a scuola senza screening. Il che vale a dire che nel Lazio potrebbe esserci una media di 15 alunni positivi per scuola, oltre agli asintomatici che tornano in classe sanza sapere di essere infettati dal virus. Per questo chiediamo con forza lo screening. Con la definizione di un'altra questione: le quarantene: quale saranno le indicazioni sulla gestione delle positività a scuola? Speriamo che potremo avere per il 10 le idee chiare anche su questo».

Infine emergenza supplenze: «Ci sono scuole al primo ciclo a rischio di non poter garantire l'orario scolastico, se sono costrette dovranno addirittura ridurlo. Ciò perché non si trovano i supplenti. Avremo moltissimi docenti assenti tra chi non è in regola con l'obbligo vaccinale, i docenti positivi in quarantena e le assenze di routine per malattia o 104. Le graduatorie supplenti erano già finite, le messe a disposizione anche, eravamo alla ricerca di studenti laureandi da mettere in classe, ma è difficile trovare anche loro. I numeri non si possono ancora sapere ma il rischio è che nel Lazio si arrivi a circa 10 - 15 assenti per ogni scuola. Una carenza - conclude la sindacalista - che si sentirà soprattutto nelle elementari della Regione perché l'orario è più lungo, e per i problemi derivanti agli alunni con disabilità: se si ammala il docente di sostegno sarà ancora più complesso assicurare l'assistenza».