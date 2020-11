Sfiora quota quattromila il numero di contagi da coronavirus registrati fino a oggi nelle scuole di Roma e del Lazio.

Gli ultimi dati settimanali raccolti dalla Regione parlano infatti di altri 198 casi positivi riferibili a cluster Covid scolastici, che si aggiungono ai 3.700 rilevati fino al 30 ottobre, di cui 3.007 studenti e 693 operatori scolastici.

I cluster scolastici, secondo la Regione Lazio, rappresentano comunque appena il 2 per cento del totale, contro il l'89 per cento di focolai registrati in famiglia e il 4 per cento nelle Rsa.

Per alcune sigle sindacali, però, la situazione sarebbe peggiore, con l'Unsic che para di «oltre diecimila contagi scolastici nel Lazio».

