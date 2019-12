Scuole chiuse a Roma, la rabbia dei genitori. E mamma Raggi si porta il figlio in Campidoglio

A Roma piove. Non un naufragio, siamo sinceri. Ma ieri con un'ordinanza comunale il sindaco Raggi ha deciso di chiudere oggi tutte le scuole della città in vista dell'allarme maltempo. La decisione, presa ieri sera in tarda serata, ha gettato i genitori nello sconforto più totale alle prese con organizzazioni dell'ultimo minuto e nonni sitter.

Roma, scuole chiuse per pioggia e vento. La sindaca Raggi: «Restate a casa»

Presidi e genitori: «Nessuno ci ha avvertito»

La stessa mamma Raggi è dovuta correre ai ripari e stamattina si è portata il figlio Matteo a lavoro: il bimbo ha fatto capolino in Campidoglio al termine di una conferenza stampa. Mentre un secondo appuntamento della sindaca previsto nel tardo pomeriggio è invece stato annullato causa maltempo.

«L'ordinanza del sindaco Raggi è un provvedimento assurdo e ingiustificato che ha gettato nel caos migliaia di famiglie», afferma il Codacons attaccando l'operato dell'amministrazione. «La fretta con cui è stata assunta la decisione di chiudere le scuole ha creato problemi a migliaia di genitori, costretti a prendere un giorno di ferie per accudire i figli, rimandare impegni o spendere soldi per baby sitter, non avendo avuto il tempo necessario per organizzarsi - spiega il Codacons - Tutti i genitori che hanno subito danni a causa di questa ordinanza assurda possono rivolgersi al Codacons per valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti del comune», conclude l'associazione».

L'ALLARME DEL CAMPIDOGLIO

Ma com'è la situazione a Roma? Il Centro operativo comunale (Coc) è operativo da ieri e continua a monitorare la situazione in tutte le aree della città. È quanto si apprende dal Campidoglio. Al momento sono stati registrati allagamenti in alcune strade, che sono stati fronteggiati con immediati interventi da parte della Protezione Civile e del Simu. Il Sistema di Protezione civile regionale indica l'intensificarsi delle raffiche di vento a partire dalle ore 12 circa. Nella zona di Ostia e del Litorale raggiungeranno i 100 km/h.

