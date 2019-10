Roma, chiuse alcune scuole nel II municipio: assenti operatori della Multiservizi

Questa mattina due asili nido, via Boito e di Villa Ada, e due scuole dell'infanzia, Ferrini e Ronconi, del II municipio di Roma sono rimaste chiuse per la mancanza del personale della Multiservizi causando molti disagi alle famiglie. È quanto rende noto l'assessore alle Politiche educative del II municipio, zona Trieste, Salario, Emanuele Gisci che spiega: «Alcuni insegnanti sono venuti in municipio per capire la situazione e molti genitori preoccupati ci stanno telefonando. Da quanto apprendiamo i lavoratori sarebbero rimasti a casa per malattia. Fonti interne ci fanno sapere che l'ultimo stipendio pagato ai dipendenti è pari al 70 per cento del dovuto e l'azienda non avrebbe ancora fornito rassicurazioni sul restante trenta per cento e sui prossimi compensi. Secondo la Multiservizi quello che sta accadendo è la conseguenza dei mancati adempimenti del Comune di Roma». Gisci spiega che «con la presidente Francesca del Bello stiamo cercando di fare chiarezza interpellando gli uffici comunali. Riteniamo che i diritti dei lavoratori vadano immediatamente garantiti e che non si debbano verificare mai più le condizioni per cui le scuole rimangono chiuse arrecando gravi danni alle famiglie e ai bambini». L'appello dell'assessore: «Mi aspetto che la sindaca intervenga personalmente vista la gravità di quanto sta accadendo. E che domani le nostre scuole possano riaprire».

