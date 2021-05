Roma, scuole aperte in estate: 20 istituti aderiscono al progetto. Virginia Raggi:«Un ritorno alla normalità»

Roma Capitale torna a investire sul progetto delle scuole aperte in estate che, quest'anno, prenderà avvio a partire dal 9 giugno e vedrà coinvolti 20 istituti. Un'iniziativa attraverso la quale l'amministrazione vuole contribuire con attività educative, laboratori didattici e creativi alla socialità e alla formazione di bambini e ragazzi, sostenendo le famiglie. Il progetto sarà attivo dal 9 giugno al 10 settembre (escluso il mese di agosto).

Rispetto allo scorso anno si sono aggiunti sei istituti. «L'aumento delle adesioni ci dà il senso del graduale ritorno alla normalità - afferma la sindaca Virginia Raggi -. Non siamo ancora fuori dalla pandemia causata dal Covid, ma come amministrazione vogliamo dare un segnale di ripresa anche attraverso questo progetto, che Roma Capitale ha fortemente voluto anche quest'anno per la valenza ulteriore che riveste in questo momento per i nostri ragazzi. Gli studenti hanno bisogno di socialità e vogliamo offrirgliela in contesti scolastici, in sicurezza e con una varietà di proposte».

Le attività saranno rivolte non solo agli studenti delle sedi degli Istituti Comprensivi aderenti ma anche ai bambini e ai ragazzi delle scuole limitrofe. «Lo scorso anno abbiamo investito più di 120 mila euro - afferma l'assessora alla Scuola, Veronica Mammì -, quest'anno i fondi a disposizione del progetto sono oltre 390 mila, finalizzati ad attività che coinvolgeranno centinaia e centinaia di studenti.

