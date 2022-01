Venerdì 7 Gennaio 2022, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Tampone obbligatorio per tornare a scuola lunedì? È l'argomento principale nelle chat di classe in questi giorni. Lo chiedono moltissimi genitori terrorizzati dall'incubo Omicron, lo «consigliano fortemente» tante scuole private della Capitale che, nelle mail arrivate in queste ore alle famiglie, «invitano caldamente docenti, genitori e alunni a effettuare il tampone antigenico rapido questo fine settimana prima del rientro in classe».

I focolai durante le vacanze

Le notizie che arrivano dalle principali località di vacanza dei romani non sono, infatti, di certo confortanti: focolai in montagna, (Cortina d'Ampezzo in primis) centinaia di bambini di ritorno a Roma, e la domanda che si pone la maggior parte dei genitori è: quanto tempo riusciranno a resistere i nostri figli in classe prima che esploda un nuovo picco di contagi e scatti la Dad? La Regione Lazio ha istituito drive in dedicati ai ragazzi e così anche le farmacie. In alcuni istituti privati venerdì e sabato sono state organizzate giornate di screening dentro le scuole. Come a Villa Flaminia, al Flaminio: «L'istituto mette a disposizione della comunità scolastica, genitori compresi, una sala della scuola per effettuare venerdì 7 e sabato 8 tamponi antigenici rapidi». Scelta condivisa anche da altre scuole, e ddalla maggior parte degli asili nido privati, che hanno invitato gli studenti a sottoporsi ai test prima del rientro come l'Ambrit international o al Calasanzio dove è richiesto 24 o 48 ore prima dell'inizio delle lezioni. Ma c'è anche chi si divide sull'opportunità dei test: «Che senso ha farli solo per il rientro? Dovrebbero ripeterli ogni due giorni?». E ancora: «I tamponi rapidi non sono abbastanza efficaci». Ma la prudenza, si sa, non è mai troppa.