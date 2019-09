Scuola, lunedì a Roma tornano in classe 740 mila studenti: progetti contro il bullismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 16 settembre sono 739.286 gli studenti che torneranno sui banchi degli istituti del Lazio, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di II grado. In particolare sono 84.460 i bimbi dell'infanzia, 236.535 della primaria, 158.214 della secondaria di I grado, 250.077 della secondaria di II grado e 10 mila dei Percorsi di istruzionee Formazione professionale. Alcuni istituti hanno già iniziato le lezioni nei giorni scorsi in virtù dell'autonomia dettata dai piani formativi. In totale sono 206 i giorni di lezione previsti fino all'8 giugno 2020. Le vacanze di Natale dureranno 15 giorni, dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua inizieranno il 9 aprile esi concluderanno il 14. Ulteriori quattro giorni di chiusura sono previsti in occasione delle festività nazionali del1°novembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.In una lettera inviata dall'assessore regionale al Lavoro, alla Scuola e alla Formazione, Claudio Di Berardino, a tutti i dirigenti scolastici del Lazio per augurare un buon inizio anno, sono descritti diversi i progetti che, anche quest'anno, coinvolgeranno le scuole, con l'obiettivo di renderle sempre più di qualità, in particolar modo in queicontesti territoriali dove le condizioni di debolezza socio-culturali sono più accentuate. «Tra i progetti in programma - ha spiegato l'assessore Di Berardino - vi saranno il viaggio della Memoria nei luoghi della Shoah;“Scuola ABC arte e bellezza” per favorire la lettura della realtà storica e contemporanea attraverso punti di vistainediti; “fuoriclasse” per il rafforzamento della partecipazione attiva, dei processi di apprendimento e dell'occupabilità dei giovani. Vi sono poi il bando Study Visit per sostenere i processi di orientamento professionale o formativo e il bando per l'apertura di nuovi laboratori. Non ultimo ci saranno un piano di interventi per la prevenzione, la gestione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo.