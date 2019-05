Chiusa una scuola a rischio crollo ad Anguillara: trecento bambini restano a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La campanella delle primarie e dell’asilo di via Verdi, nel centro di Anguillara Sabazia, ha smesso di suonare: la scuola è a rischio crollo. Da giovedì più di trecento bambini, oltre al personale scolastico, sono a casa. Le lezioni riprenderanno martedì in strutture di emergenza, nella speranza di avere una nuova scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico. La struttura non ha superato le prove di vulnerabilità antisisimica, le verifiche statiche e dinamiche hanno dato entrambe esito negativo: l’edificio non è sicuro, va demolito.La notizia ha generato allarme in molte famiglie del Comune sul lago di Bracciano. Quella del 205° circolo di via Verdi, infatti, è una scuola che ospita dieci classi di primaria, oltre ai bambini di quattro classi per l’infanzia. Le lezioni riprenderanno il 28 maggio, come già previsto per consentire il voto alle elezioni europee: due terze e due quarte sono state spostate all’Istituto Comprensivo di Scalo, altre due in spazi messi a disposizione dall’hotel Massimino, verso la stazione di Anguillara. Le altre quattro aule della primaria dovrebbero essere allestite alla Porta del Parco. Per la scuola dell’infanzia, che a via Verdi ha quattro sezioni, l’amministrazione ha proposto l’utilizzo dell’ex Consorzio. Per la mensa, invece, nulla da fare: si passa al pranzo al sacco.La preoccupazione maggiore di genitori e personale è che per settembre non venga trovata una soluzione definitiva. Ma non solo: «Stiamo vivendo un forte disagio organizzativo – dice la dirigente scolastica di via Verdi, Paola Di Napoli - La notizia ci ha colti come un fulmine a ciel sereno. Vari gli incontri con l’amministrazione, ma non abbiamo ancora ricevuto documenti ufficiali, solo ipotesi. L’importante, adesso, è che ci venga data garanzia che le strutture d’emergenza sono sicure e che l’amministrazione se ne assume la responsabilità». L’ex sindaco di Anguillara, del Pd, Francesco Pizzorno, chiede che venga pubblicata la relazione dell’ingegnere per avere i dettagli del livello di emergenza e chiarisce: «Durante il mio mandato la struttura non era a rischio crollo. C’erano degli adeguamenti da fare, ma non tali da far emettere un’ordinanza di chiusura. Quando c’è stato il terremoto di Amatrice l’amministrazione a Cinque Stelle garantì che le scuole non avevano problemi. Cosa è successo nel frattempo?».