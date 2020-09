Scuola Roma, per 1.250 alunni la riapertura slitta al 24 settembre. Rabbia genitori: «Noi neppure informati»

Sembrava tutto pronto. O almeno così doveva essere. E invece, a soli 5 giorni dall'avvio dell'anno scolastico, una circolare apparsa sul sito della scuola ha informato i genitori dell'istituo comprensivo Fabiola a Monteverde che comprende 6 plessi - per un totale di 1.230 alunni - che i loro figli potranno tornare in classe solo il 24 settembre: ovvero con una settimana di ritardo rispetto alla data prevista.



«A seguito dell'avvio di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle sedi di largo Ravizza, scuola Oberdan e di Trastevere, scuole Cesana-Bezzi-Parboni - si legge nella comunicazione - e di una intervenuta emergenza edilizia nella sede centrale di via Fabiola che ha comportato il temporaneo collocamento degli alunni della scuola media presso la sede della scuola primaria Franceschi, comunichiamo che l'apertura della scuola è positicipata al 24 settembre al fine di conseguire adeguati tempi per il ripristino delle misure igieniche e organizzative previste per l'avvio dell'anno in sicurezza».

Le famiglie sono sul piede di guerra. «E' allucinante non si sono neanche degnati di mandarci un'email e hanno pubblicato una circolare sul sito della scuola - si sfoga Cristina Giorgi - Dopo 6 mesi di chiusura e con le famiglie che non hanno più ferie e permessi hanno pensato bene di informarci solo oggi di questo cambio improvviso».

L'istituto comprensivo Fabiola è una realtà enorme: ha 8 classi di materna, 15 di elementari e 15 di medie. In molti lunedì si presenteranno davanti scuola convinti che apra perché nessuno ha informato direttamente le famiglie.

Ma questo non è l'unico caso in cui una scuola ha deciso di posticipare l'apertura. In tanti istituti infatti si parte a metà, come nell’istituto comprensivo Renato Fucini di Montesacro dove i ragazzi delle classi II e III della scuola media faranno solo 3 ore di lezione al giorno, alternandosi con i turni la mattina e il pomeriggio, mentre quelli di III, IV e V elementare addirittura andranno a scuola un giorno sì e uno no.

Due giorni fa 22 dirigenti scolastici hanno scritto una lunga lettera alla Regione Lazio e all’Ufficio scolastico regionale, argomentata punto per punto con tutte le criticità che stanno incontrando le scuole, sottoscritta dagli istituti del Municipio 10 e di Fiumicino: dal liceo Enriques al Giulio Verne e all’Anco Marzio, dall’istituto comprensivo Mozart, al Vivaldi e all’Alessandro Magno, dal Tullia Zevi all’istituto Lido del Faro.

