Roma, piove a mensa: i bambini delle elementari per pranzo devono andare in un'altra scuola

Che la pioggia stia facendo grossi danni, è evidente. «Ma che a rimetterci siano i bambini anche no», tuonano i genitori dei piccoli alunni della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti, all’Appio. E sì perché da qualche giorno la mensa è fuori uso per le infiltrazioni peggiorate anche per il maltempo di questi giorni.E così per continuare a garantirgli il servizio e non fargli saltare il pasto si è trovata la soluzione: farli andare a mangiare alla materna. Peccato però che per arrivarci debbano fare un percorso all’aperto «e in questi giorni di pioggia spostarli da un edificio all’altro sotto la pioggia è assurdo, in questo modo ammalarsi è cosa facile. Ora bisognerà capire quanto tempo ci vuole per sistemare la situazione. Ci hanno detto che piove dal tetto», tuonano le mamme. Insomma quello che preoccupa sono anche i tempi di intervento per ripristinare il servizio. Il tempo di certo non aiuta, per ora i bimbi oltre allo zaino devono munirsi di ombrello per il pranzo.