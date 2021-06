Roma, alla scuola Pablo Neruda un'estate tra sport, musica e laboratori

Ci sono scuole molto dinamiche nel panorama cittadino, una di queste è l'istituto compresivo Pablo Neruda nella periferia nord ovest di Roma che conta oltre 1700 studenti tra i plessi di Via Ascrea nel quartiere trionfale, Selva Candida passando per Via Casal del Marmo. Copre dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado. Al termine dell'anno scolastico, partiranno tutta una serie di corsi grazie all'adesione al progetto nazionale Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per un nuovo inizio.

Il progetto prevede la possibilità di organizzazione di attività didattiche che contrastino la povertà e l'emergenza educativa, da effettuarsi nel periodo Giugno e Settembre 2021 alle quali, su base volontaria, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria potranno partecipare a titolo gratuito. In particolar modo, le azioni didattiche del mese di Giugno sono chiaramente dedicate al recupero/potenziamento delle competenze di base, mentre quelle di Settembre sono di introduzione al nuovo anno scolastico. Le diverse attività proposte che avranno un numero massimo di 15/18 alunni sono quelle logico/matematiche, di scrittura creativa, matematico/musicali, laboratori grafico/manipolativi sulle bellezze artistiche e tradizioni di Roma, nonchè attività didattiche sul tema dell'ambiente, ginnico/sportivo, laboratori teatrali e attività di recupero e consolidamento. «Anche in quest'anno difficile il nostro Istituto prova a stare vicino alle necessità dei ragazzi e delle famiglie cogliendo le opportunità che a livello nazionale vengono proposte, ci auguriamo che l'offerta sia presente anche il prossimo anno nella speranza che il bando Ministeriale permetta di farla conoscere ai genitori con più largo anticipo», dichiara Andrea Montanari Presidente del Comitato Genitori dell'Istituto.