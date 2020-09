Accompagna il primo, poi il secondo figlio che sono stati spostati in altri plessi, affronta il traffico infernale la mattina lungo le Mura vaticane, torna indietro e lascia il terzo, e infine il traguardo della maratona sarà portare il quarto figlio davanti ai cancelli della scuola. «Non so davvero come farò», sospira Costanza Lamorgese, 41 anni e mamma di quattro figli che avranno quattro orari diversi di ingresso e uscita da scuola.

«È una situazione nuova, capisco tutto, ma dobbiamo organizzarci: non c’è stata neanche una telefonata da parte della scuola», l’amarezza corre sul filo del telefono ma quello sfogo è temporaneo. Questa maratona che si terrà il prossimo lunedì con la riapertura delle scuole e vede ai blocchi di partenza migliaia di genitori e figli, avrà conseguenze molto precise. Nella vita di Costanza significherà con molta probabilità dover rinunciare al lavoro.

Lunedì prossimo sarà un tetris impazzito verso gli istituti scolastici. Marco, 13 anni, si prepara ad affrontare la terza media. È stato spostato dalla sede di Piazza Borgoncini Duca (zona Gregorio VII) al plesso S. Maria alle fornaci. Entrerà alle 10 e uscirà alle 14.«Lo abbiamo scoperto attraverso una chat di genitori», racconta Costanza. Marco sarà l’ultimo ad entrare. Prima di lui, alle 8 entra suo fratello Luca, che deve compiere 11 anni e va in prima media, anche lui spostato a S. Maria alle fornaci da San Francesco (zona Gregorio VII). «Qui lo abbiamo saputo con una telefonata della vicepreside a mio marito mentre lavorava. Io ho richiamato subito dopo, ho mandato mail ma non mi ha mai risposto nessuno», dice sconsolata Costanza.

Venti minuti dopo Luca, bisogna tornare indietro verso la vecchia scuola più vicina a casa, perché c’è un altro fratello che deve andare a scuola. Per Francesco, infatti, 8 anni, terza elementare, l’orario di entrata è fissato alle 8:20. E lui è l’unico che è rimasto nel plesso di Gregorio VII alla scuola S. Francesco. Infine c’è la più piccola: Angelica, 4 anni, che siccome non ha trovato posto nel Municipio XIII, vicino a casa, intorno a via della Pisana, è stata iscritta alla scuola A. Cairoli a Prati, vicino all’ufficio del papà: «Per Angelica, abbiamo capito ma non è ancora ufficiale che gli orari di ingresso e uscita sono 9-12». Insomma, quattro orari diversi, senza nessuna possibilità di interloquire con la scuola e trovare una soluzione. «Serve elasticità mentale - commenta Gigi De Palo, presidente nazionale Forum delle associazioni familiari - senza le famiglie crolla tutto, anche sul fronte della scuola».

«Io in teoria lavoro, ma non so se riprenderò, faccio grafica editoriale, non ho idea di come farò, non ho parenti, nonni, abbiamo solo un’automobile. Forse acquisteremo uno scooter», ragiona Costanza. «Si danno per scontate troppe cose, chiedevo solo di illustrare la mia situazione personale alla dirigente scolastica ma nessuno si è preoccupato anche solo di ricevermi per dire: “Signora, non possiamo fare altrimenti”», racconta.



