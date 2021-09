Domenica 12 Settembre 2021, 08:04

Cinquanta scuole, 17 mila tamponi salivari pronti che arriveranno a 30 mila e una squadra di piccoli studenti già individuati. Domani si torna a scuola: tutti in presenza e dal giorno seguente la Regione avvierà anche la campagna con i test salivari al fine di monitorare e tracciare l'andamento del Sars-Cov-2 in un target di popolazione che, al momento, è escluso dalla vaccinazione.

Scuola, Ricci (Invalsi): «Restare in presenza è fondamentale la dad, non assicura gli stessi risultati»

Scuola, i plessi

Le cosiddette salivette, ovvero i tamponi salivari, sono già arrivati. Si parte martedì con l'Istituto comprensivo Pallavicini, nel plesso della scuola secondaria di I grado di via Beata Vergine del Carmelo. Qui arriveranno i primi sanitari dell'Asl e sarà presente anche il Governatore Nicola Zingaretti. Poi si andrà avanti e tra le scuole sentinella individuate c'è anche il Viscontino di via Giulia e l'Istituto comprensivo Laparelli a Torpignattara. Le cinquanta strutture saranno monitorate ogni 15 giorni per l'intero anno scolastico. Naturalmente l'analisi procederà gradualmente per gruppi-classe ma complessivamente su tutta la Regione si punta a operare uno screening di massa.

Scuola, doppi turni e test: domani in classe 4 milioni di alunni, tutte le regole per docenti, studenti e genitori

I numeri

Nell'Asl Roma 1 la campagna interesserà più di 2.800 bambini dai 6 ai 12 anni, nella Roma 2 - la più grande della Capitale - i piccoli coinvolti saranno oltre 3.600, mentre nella Roma 3 si contano più di 1.800 bimbi. Ancora: per quanto riguarda l'hinterland e la provincia di Roma l'Asl Roma 4 procederà con lo screening di circa 4 mila bambini, la Roma 5 con più di 1.500 e l'Asl Roma 6 con oltre 1.700 studenti. Numeri elevati anche nelle restanti provincie del Lazio e calibrati in base alla popolazione di riferimento. A Frosinone rientrano nella campagna circa 1.400 bimbi, a Latina 1.800, a Viterbo circa 870 e a Rieti 400. Sotto il punto di vista procedurale le prime analisi saranno svolte direttamente dai sanitari dei vari Sisp, i Servizi di igiene e sanità pubblica per dare modo anche alle famiglie di comprendere i semplici meccanismi. A loro saranno poi forniti anche dei tutorial per svolgere il tampone a casa. Dopo il primo ciclo, infatti, i prelievi saranno svolti singolarmente dai genitori: le Asl consegneranno alle scuole i kit che verranno poi affidati alle famiglie. Il prelievo è semplice: i genitori non dovranno far altro che mettere nella bocca del proprio figlio una salivette al mattino senza che il bambino si sia lavato i denti, lasciarle per un paio di minuti, prenderla con dei guanti e riporla nei contenitori che saranno poi ritirati per il processamento. Per il risultato ci vorranno 24 ore, i test saranno analizzati sia con il processo solito per i molecolari sia con quello per gli antigienici strizzando gocce di saliva su appositi apparecchi al fine di avere un controllo incrociato. «L'attendibilità dei risultati - commenta il direttore del Sisp dell'Asl Roma 1, Enrico De Rosa - è molto precisa».

«Chiusure solo per i non vaccinati», la linea di Fedriga alle Regioni