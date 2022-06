Venerdì 10 Giugno 2022, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 09:08

Per i bambini è il periodo più bello dell'anno. Per i genitori il più faticoso. Le scuole sono finite e fino alla prima metà di settembre, ancora una volta, mamme e papà dovranno divincolarsi tra campus, congedi parentali, nonni e baby sitter in attesa delle tanto agognate ferie.

Tre mesi a casa. «Ma quale professione al mondo prevede che si stia a casa 90 giorni consecutivi?». Se lo chiede mamma Valentina che in questi giorni ha lanciato una campagna social per promuovere una raccolta firme in cui si chieda al Governo di posticipare la fine della scuola almeno fino ai primi di luglio. «Si parla tanto di parità, gender gap, inclusività e poi lo Stato lascia i bambini a casa tre mesi?

E dove dovrebbero stare questi ragazzini per tutto questo lungo, caldo, inoccupato periodo? A foraggiare improvvisati centri estivi a suon di 150 euro a settimana?». Il problema si sposta anche sui prezzi, spesso da capogiro, dei campus.

«E chi non può permetterselo cosa fa? Chi resta a casa con loro (nella maggior parte dei casi e come sempre) sono le mamme. E io che devo e voglio lavorare, cosa dovrei fare? - si chiede ancora Valentina - Usiamo gli spazi didattici nei mesi estivi per insegnargli qualcosa di utile, tipo inglese o informatica». Ma non tutti sono d'accordo: «La scuola non è un parcheggio». Il dibattito è servito.