Alberi abbattuti rimasti per settimane davanti alla scuola: dopo il disagio, la rimozione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la denuncia balzata alle cronache, i bimbi dell’Istituto comprensivodi via di Villa Chigi, a Roma, possono entrare in tutta sicurezza a scuola. Infatti, è bastato attendere qualche giorno per vedere in azione una squadra che ha portato allo smaltimento i tronchi e i rami dei pini che erano stati abbattuti per questioni di sicurezza. L’operazione di abbattimento, però, era stata fatta qualche settimana prima e, per giorni, i piccoli sono stati costretti a uscire dalle porte secondarie dell’istituto per evitare una calca troppo pericolosa davanti all’ingresso.L’istituto conta circa mille studenti di due scuole dell’infanzia (una comunale e una pubblica) e di una primaria.La dirigente scolasticaera stata costretta a prolungare la validità di una circolare per prevedere uscite differenziate per i bimbi.Coinvolti nella storia la scuola (che aveva segnalato il pericolo, in caso di vento forte, di qualche ramo che poteva cadere sull’edificio) e il muncipio (gli alberi, infatti, sono in uno spazio di propria pertinenza ed era intervenuto subito dopo la lettera dell'istituto).