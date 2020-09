Scuola, mamma denuncia: «Che triste la materna di Zagarolo senza nemmeno un giocattolo. E al liceo formiche e calabroni in classe»

Tornare a scuola in questi giorni dopo l'emergenza Covid è difficile: mancano i banchi, i docenti. Ma in alcuni casi tornare a varcare la soglia di un istituto - che sia una scuola materna o un liceo - è anche triste. Come succede a Zagarolo, in provincia di Roma, dove una mamma, denuncia lo stato di abbandono della scuola materna "Edmondo De Amicis" che fa parte di un'istituto comprensivo. «E' iniziata la scuola materna a Zagarolo ed è stato uno dei giorni più tristi che abbia vissuto finora insieme al mio piccolo. Un'aula completamente vuota di colori e spoglia di oggetti - denuncia la mamma - la scuola non ha permesso ai più piccoli neanche di guardare un cartellone appeso alle pareti o giocare con un semplice gioco che potrebbe facilmente essere disinfettato. Nulla».

Cosa c'è in questa classe della materna alle porte della Capitale? Nulla: nessun disegno, nessun poster, nessun gioco, pupazzetto, peluche ma soltanto «Pareti grigie, sporche, con la vernice scrostata - aggiunge la mamma - nei punti dove hanno tolto i cartelloni, ed unico arredo un tavolo di legno vecchio e 23 bambini che non potevano nemmeno distrarsi dall'angoscia di essere lasciati il primo giorno con degli estranei mangiando un cracker».

Perché alla materna di Zagarolo nel primo giorno di scuola «non si poteva nemmeno aprire lo zainetto e fare merenda» aggiunge ancora la signora. Il secondo giorno la mamma non ha portato il bambino alla materna «perché era previsto una sola ora di lezione e non ho ritenuto opportuno mandarlo». Di più la materna ha previsto l'ingresso solo per due giorni questa settimana, l'attività infatti riprenderà la prossima settimana. «Come si può andare avanti così?», si domanda scoraggiata.

E' chiaro che ogni istituto - sia esso una scuola materna o elementare, media e superiore - è tenuto a rispettare le norme anti-contagio e a seguire anche per i bambini più piccoli delle precise regole sugli ingressi, sulle uscite sui comportamenti da rispettare in classe. A tal riguardo proprio la Regione Lazio ha dettato delle precise linee guida soprattutto per la fascia 0-6 anni che tuttavia non prevedono la rimozione di arredi o giocattoli per i più piccoli ma specifiche procedure per pulire e sanificare luoghi e oggetti.

Non solo: sempre la mamma di Zagarolo oltre a denunciare lo stato di abbandono della scuola materna aggiunge: «Mia figlia in secondo liceo Scientifico sempre a Zagarolo ha fatto lezione con uno sciame di formiche che girava intorno a diversi “ammazzasomari” (vespa cabro, calabrone) morti sul pavimento».

