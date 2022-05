Inno della Roma a scuola, sul muro compare «Viva la maestra!». Poi la scritta viene cancellata

“Viva la maestra. Asr”. Una scritta, semplice. Comparsa sul muro di cinta della scuola Caterina Usai, a Talenti. L'istituto è al centro delle polemiche per l'inno della Roma fatto cantare ai bambini della materna stessa, dopo la vittoria della squadra di Mourinho in Conference League. La scritta però, è stata cancellata. Una vernice bianca è stata usata per coprirla. «Noi non siamo neanche usciti a vederla», il commento della scuola interpellata da Il Messaggero.

Ma sarebbero comparse altre scritte, sempre sul muro dell'istituto: "Fuori il romanismo dalle scuole", "Daniela frustrata", "Roma m...". Anche queste subito rimosse.

Alla scuola elementare Caterina Usai, quella dove uno sbiadito rosicone, per diffondere una falsa notizia, ha dato in pasto ai media (che a loro volta l'hanno pubblicato, tutela dei minori scansate) un video con i bambini, senza alcun consenso e senza neanche oscurare i volti. pic.twitter.com/fVVKMUD0gY — Filippo Thiery (@filippothiery) May 31, 2022

La scritta ha fatto comunque il giro del web nel giro di poche ore. «La Roma SI La Lazio NO OOOH OOOH», scrive

“ScomunicatoeVincente” su Twitter. Probabile che la scritta sia stata cancellata dalla scuola stessa - anche se nega - per evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche. O magari da qualche tifoso della Lazio di zona, forse rimasto offeso.

O che la maestra abbia incaricato qualcuno di coprirla. Fatto sta che, dopo il video e i fumetti spediti alla scuola dalla Lazio, il punto sulla storia non è ancora stato messo.