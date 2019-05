Scuola contro il bullismo: 1.500 tra alunni e docenti della Nino Rota sfilano a Villa Bonelli

Un piccolo grande esercito di 1.500 persone tra alunni, docenti e genitori del plesso Nino Rota sono sxcese in strada per manifestare contro ogni forma di bullismo dopo il pestaggio di cui è stato vittima un ragazzino egiziano. Siamo nel quartiere di Villa Bonelli, tra via Portuense e Magliana, dove stamattina è andato in scena un lungo corteo. Protagoniste, le tre scuole Ribotti, Sciascia e Nino Rota, che hanno voluto far sentire la loro voce per la libertà di tutti. La manifestazione aveva ricevuto l'autorizzazione della Questura, non sembrano essersi verificati problemi. Traffico bloccato su via Benucci dove è passato il corteo, salutando Jamal, storico cartolaio di origine palestine. La manifestazione è terminata dopo l'ingresso nel parco di Villa Bonelli, accanto alla sede dell' XI Municipio. © RIPRODUZIONE RISERVATA