Fiumicino, inagurato nuovo asilo in via Coni Zugna

Inaugurato il nuovo asilo di via Coni Zugna a Fiumicino.

Un'opera di ottima fattura - dice il sindaco esterino Montino - che accoglierà nel modo migliore possibile i nostri bambini e le nostre bambine. Il mio ringraziamento all'assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, alla Scuola Paolo Calicchio e agli uffici dei due assessorati che hanno lavorato tanto e in sinergia per arrivare a questo risultato». Lo scrive su Facebook il sindaco di Fiumicino.

«L'inaugurazione della nuova scuola di via Coni Zugna - dichiara il conisgliere regionale del Pd Michela Califano - realizzata grazie a un importante cofinanziamento regionale di 500mila euro, è il primo passo di un'importante collaborazione. È stato infatti perfezionato il passaggio di un terreno regionale, sempre su via Coni Zugna, che sarà destinato dall'attuale amministrazione a un altro edificio scolastico creando così un importante polo. Nell'ultimo bilancio regionale abbiamo investito importanti risorse per aiutare i Comuni a investire nell'istruzione e nella formazione

.

