Pomezia, scritte antisemite davanti a due scuole: «Calpesta l'ebreo»

Scritte antisemite sono state trovate questa davanti a due scuole di Pomezia, il liceo Pascal e l'istituto Largo Brodolini. A darne notizia è stato il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà facendo presente che gli operatori del Comune si sono messi subito al lavoro per cancellarle. «Si tratta di un atto gravissimo che condanno a nome di tutta l'Amministrazione comunale e spero si possa far luce quanto prima sugli autori di questo vile gesto - dice il primo cittadino - A pochi giorni dalla Giornata della memoria, e nella giornata di oggi in cui proprio l'Istituto Brodolini organizza un incontro che vede ospite Gabriele Sonnino, testimone di quella pagina buia della nostra storia, sono rammaricato e indignato per quanto accaduto». Un fatto, aggiunge Zuccalà, che «ci spinge a lavorare ancora di più con le scuole per trasmettere alle nuove generazioni una memoria collettiva che è il messaggio di chi c'era e il ricordo vivo di una comunità che difende i diritti umani».

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri sulle scritte antisemite apparse stamattina davanti a due scuole di Pomezia, vicino Roma, impegnate in alcune iniziative sulla Shoah. «Calpesta l'ebreo», con una stella di David e la croce celtica è stato scritto sull'asfalto davanti a un istituto e «Anna Frank brucia», con accanto una svastica, e poi «Parlateci delle foibe» davanti all'altro. Al vaglio dei carabinieri di Pomezia eventuali registrazioni di telecamere che potrebbero aver ripreso i responsabili. Alcuni giorni fa sempre a Pomezia era stata imbrattata una lapide dedicata ai martiri delle foibe su cui era stato scritto con vernice spray «Fasci appesi» con accanto falce e martello e il simbolo dell'anarchia.



È un «preoccupante segnale del diffondersi del razzismo e del sentirsi autorizzati a palesare le intolleranze razziali» - sottolinea la Rete degli studenti medi di Pomezia - «Il liceo Blaise Pascal si è subito attivato per condannare queste azioni e per cancellare queste scritte turpi che colpiscono nel cuore la casa degli studenti».

LE REAZIONI

«Vergognoso quello che è successo a Pomezia, al liceo Pascal e all'Istituto di Largo Brodolini. Lo considero un attacco alla scuola e al suo ruolo educativo. Sono già in contatto con i dirigenti scolastici. Razzismo e antisemitismo non entreranno MAI a scuola». Lo scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Davanti a due scuole della cittadina laziale sono comparse scritte antisemite.

«24 gennaio, Mondovì; 27 gennaio, Torino; 30 gennaio, Torino; 9 febbraio, Torino. Oggi 12 febbraio Pomezia. Quasi ogni giorno assistiamo a episodi di violenza e intolleranza. Oggi a Pomezia due scuole sono state imbrattate con insulti contro gli ebrei. Adesso basta, è gravissimo e non può ripetersi» dice il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in un post su Facebook. «Sono sicuro che i ragazzi della scuola, feriti da questo schifo, reagiranno con orgoglio per riaffermare i valori di antifascismo e libertà che hanno salvato il nostro Paese in passato. Primo Levi diceva: “Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia”. Uniamo l'Italia per fermare il virus dell'odio».

«Le scritte antisemite apparse sui muri di due scuole di Pomezia sono vergognose. Mi auguro sia fatta subito chiarezza e siano individuati i responsabili di questo ignobile gesto». Così su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il fascismo «oggi tenta di rialzare la testa approfittando della crisi economica, culturale e sociale che attanaglia il nostro Paese, ma sarà nuovamente sconfitto», dice anche il comitato provinciale dell'Anpi di Roma invitando i cittadini alla mobilitazione «per la difesa della democrazia e della Costituzione». «Il nazifascismo è una piaga costata milioni di morti, sconfitta dalla storia grazie al sacrificio di decine di migliaia di giovani, donne e uomini che hanno lottato per riconquistare la libertà e la dignità di ogni essere umano» sottolinea ancora l'Anpi chiedendo che vengano «individuati e sanzionati severamente gli autori delle infami scritte». Inoltre, conclude l'Associazione dei partigiani, le autorità devono applicare le leggi, sciogliendo tutte le organizzazioni che al nazismo e al fascismo si richiamano».

«Unanime la condanna, senza se e senza ma» arriva dalla preside del Liceo Blaise Pascal, la professoressa Laura Virli, che parla a nome di tutti i docenti che operano nel liceo di Pomezia ed anche degli studenti. «È per noi assolutamente inaccettabile una simile vergogna. La scritta in sé, e ancor più il suo posizionamento di fronte ad un'istituzione, quale è la nostra, preposta alla coltivazione della conoscenza e del bene, nel senso più ampio e completo, ci fanno rabbrividire. questa comunità, in tutte le sue componenti, prende la più assoluta distanza da tanta ignoranza, culturale e morale». «Gli studenti, al pari sdegnati - scrive la preside nel sito della scuola - si sono attivati tramite i loro rappresentanti e discuteranno tempestivamente, nel Comitato straordinario previsto per oggi, quanto accaduto, nella piena consapevolezza che solo una comunità unita nella condivisione di principi inderogabili e irrinunciabili possa costituire un saldo punto di riferimento».

«Questo è il liceo dove sono state ritrovate delle scritte antisemite a Pomezia. Lo stesso dove eravamo stati con Sami Modiano e dove torneremo per altre iniziative con i ragazzi. Non sono loro a calpestare l'ebreo, saremo noi a vincere con la forza di questo abbraccio». Così la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello su twitter postando la foto dell'abbraccio di Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, con i ragazzi a cui continua a tramandare la memoria.



Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA