Scoperto ai Castelli il covo di una banda di ladri, recuperati escavatori e materiale da cantiere

E’ a Genzano che una banda di ladri aveva il covo in cui nascondere la refurtiva frutto dei furti. A scoprirla sono stati i carabinieri seguendo le tracce di un segnale Gps di un miniescavatore rubato ad una ditta di Terracina. Il furto è avvenuto tra domenica e lunedì e i carabinieri hanno cominciato ad indagare non appena informati, arrivando a Genzano, in via Montecagnoletto dove, all’interno di un’area recintata hanno trovato due mini escavatori, una trivella e materiale da cantiere tutto per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. La merce è stata recuperata e restituita al proprietario mentre si indaga per stabilire il legame tra i ladri e la proprietà dell’area in cui era custodita la refurtiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA